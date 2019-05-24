В Ясамальском районе Баку случилось ЧП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в жилом массиве Йени Ясамал сгорел автомобиль. Происшествие случилось на улице А. Ахмедова. Легковой автомобиль марки Hyundai Sonata загорелся на обочине дороги.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Автомобиль был потушен, пострадавших нет.

