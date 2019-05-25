https://news.day.az/society/1123110.html Выезд из Баку ограничат
Выезд из Баку ограничат
В воскресенье с 05:00 до 09:00 будет ограничено движение автомобилей на северном выезде из Баку.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахвердиева.
По ее словам, это связано со строительством надземного пешеходного перехода на 13-м километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах (около "Хекмялинского круга").
Аллахвердиева отметила, что движение будет перенаправлено на альтернативные дороги - из поселка Хекмяли в центр Баку и по шоссе Баку-Сумгайыт.
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