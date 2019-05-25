В воскресенье с 05:00 до 09:00 будет ограничено движение автомобилей на северном выезде из Баку.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахвердиева.

По ее словам, это связано со строительством надземного пешеходного перехода на 13-м километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах (около "Хекмялинского круга").

Аллахвердиева отметила, что движение будет перенаправлено на альтернативные дороги - из поселка Хекмяли в центр Баку и по шоссе Баку-Сумгайыт.