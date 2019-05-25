В Баку до смерти избили мужчину.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в подвале дома на улице Б.Сафароглу в Насиминском районе обнаружено тело мужчины со следами насилия.

В связи с этим в прокуратуру и управление полиции района поступило сообщение. Был проведен осмотр места, сняты фотографии, назначена соответствующая экспертиза.

Было установлено, что убитый - житель Баку Алиев Орхан Махир оглу (1989 г.р.).

При первичном обследовании также было установлено, что мужчина скончался от полученных во время избиения травм.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 126.3, ведется следствие.