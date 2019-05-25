https://news.day.az/society/1123159.html Возмутительный поступок таксиста в Баку - ВИДЕО
Возмутительный поступок таксиста в Баку - ВИДЕО
В центре Баку автомобиль, застрявший в пробке, возмутил всех своим поступком.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Buta.media, случай произошел на проспекте Нефтяников.
Так, водитель автомобиля "Mercedes" для того, чтобы не остаться в пробке надолго, выехал на тротуар и объехал пробку.
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