В центре Баку автомобиль, застрявший в пробке, возмутил всех своим поступком.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Buta.media, случай произошел на проспекте Нефтяников.

Так, водитель автомобиля "Mercedes" для того, чтобы не остаться в пробке надолго, выехал на тротуар и объехал пробку.