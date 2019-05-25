22 мая в 6 часов утра по непальскому времени тройка альпинистов, в составе которой Исрафил Ашурлы, Александр Тельнов и Закра Ларок совершили восхождение на одну из высочайших вершин мира - Лхоцзе (8516 метров).

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gornyashka.

Bыйдя ночью из штурмового лагеря на высоте 7800 метров, альпинисты достигли вершины к 6 часам утра.

К 10 часам альпинисты вернулись в штурмовой лагерь. Ранее Исрафил Ашурлы совершил восхождения на Эверест (в составе экспедиции Клуба 7 Вершин) и Канченджангу (8586 м)