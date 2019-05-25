https://news.day.az/society/1123300.html Транспортировка фанатов финальной игры Лиги Европы УЕФА в Баку - Определены маршруты
Транспортировка фанатов финальной игры Лиги Европы УЕФА в Баку - Определены маршруты
Бакинское транспортное агентство разработало специальный план для транспортировки болельщиков финальной игры Лиги Европы УЕФА.
Об этом сказал пресс-секретарь агентства Маис Агаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, определены соответствующие маршруты, разработан план создания специальных пунктов в транспортном терминале Олимпийского стадиона и в других местах столицы.
Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.
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