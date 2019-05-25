https://news.day.az/society/1123304.html Для болельщиков финала Евролиги в Баку выделили 450 автобусов
Для болельщиков финала Евролиги в Баку выделили 450 автобусов
В связи с предстоящим финалом Европейской лиги УЕФА Бакинское транспортное агентство переходит на усиленный режим работы.
Об этом сказал в субботу пресс-секретарь агентства Маис Агаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Агаева, в связи с этим под руководством агентства создан координационный совет.
Он отметил, что для комфортной и безопасной транспортировки болельщиков между 12-ю пунктами в городе будут курсировать 450 автобусов.
Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.
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