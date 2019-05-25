До переселения вынужденных переселенцев в новые современные поселки обеспечение безопасности в общественных зданиях, где они живут, не теряет актуальности. Об этом в субботу сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Ахмедова, в зданиях, где проживают вынужденные переселенцы, имел место ряд нелицеприятных случаев. "В некоторых из этих зданий произошли пожары. Людей переселяют в новые поселки, строящиеся в результате политики нашего правительства. Это занимает определенное количество времени, поэтому обеспечение безопасности в общественных зданиях, где сейчас проживают вынужденные переселенцы, еще актуально. Специально созданные комиссии проводят проверки", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство Азербайджана предпринимает все надлежащие шаги для изучения и решения данного вопроса.