https://news.day.az/society/1123340.html В Гусарском районе сильный ветер привел к разрушениям
В Гусарском районе сильный ветер привел к разрушениям
Сильный ветер в Гусарском районе привел к разрушениям.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, сильный ветер, начавшийся сегодня вечером, снес кровлю школы № 2 города Гусар. Стихия не обошла и крыши домов жителей района. Поваленные от сильных порывов ветра деревья затруднили движение на дорогах.
Также нанесен ущерб электрическому хозяйству района, возникли перебои в подаче электроэнергии.
В настоящее время ведется работа по устранению последствий.
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