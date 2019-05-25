Сильный ветер в Гусарском районе привел к разрушениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, сильный ветер, начавшийся сегодня вечером, снес кровлю школы № 2 города Гусар. Стихия не обошла и крыши домов жителей района. Поваленные от сильных порывов ветра деревья затруднили движение на дорогах.

Также нанесен ущерб электрическому хозяйству района, возникли перебои в подаче электроэнергии.

В настоящее время ведется работа по устранению последствий.