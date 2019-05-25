В ближайшие три дня на некоторые территории Азербайджана снова выпадет град, сообщили в субботу Trend в министерстве экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Отмечается, что 26-28 мая погода на территории республики будет переменчивой.

До 29 мая в основном в вечерние и ночные часы ожидаются локальные ливневые дожди, сопровождаемые молниями, в некоторых горных и предгорных районах возможен град. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Ожидается рост уровня воды в реках.

Температура воздуха ночью будет 15-20 градусов тепла, днем - 28-33 градусов тепла, в горах ночью - 9-14 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла.