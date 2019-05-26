https://news.day.az/society/1123371.html Каким был азербайджанский Агдам до армянской оккупации - ФОТО Этот чудесный город, шумный и красивый, в котором бурлила жизнь и где проживало 50 тысяч жителей, к началу XXI в. превратился в город-призрак, благодаря армянской агрессии и ее оккупационной политике.
Каким был азербайджанский Агдам до армянской оккупации - ФОТО
Был в Азербайджане красивый город Агдам. Про него знали даже в России и других бывших союзных республиках.
После начала карабахской войны между Арменией и Азербайджаном, от него остались лишь руины.
Этот чудесный город, шумный и красивый, в котором бурлила жизнь и где проживало 50 тысяч жителей, к началу XXI в. превратился в город-призрак, благодаря армянской агрессии и ее оккупационной политике.
Эти редкие фотографии были предоставлены сайту Azerhistory О.Булановой, передает Day.Az.
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