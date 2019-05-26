Был в Азербайджане красивый город Агдам. Про него знали даже в России и других бывших союзных республиках.

После начала карабахской войны между Арменией и Азербайджаном, от него остались лишь руины.

Этот чудесный город, шумный и красивый, в котором бурлила жизнь и где проживало 50 тысяч жителей, к началу XXI в. превратился в город-призрак, благодаря армянской агрессии и ее оккупационной политике.

Эти редкие фотографии были предоставлены сайту Azerhistory О.Булановой, передает Day.Az.