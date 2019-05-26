Сегодня в поселке "Ени Гюнешли" в Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на BakuPost, автомобиль марки "Pajero" с госномером 99 LZ 589, потеряв управление, перевернулся. В результате водитель получил различные травмы.

Причина происшествия - высокая скорость.