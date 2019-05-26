https://news.day.az/society/1123397.html Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший - Жуткие кадры
Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший - Жуткие кадры
Сегодня в поселке "Ени Гюнешли" в Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на BakuPost, автомобиль марки "Pajero" с госномером 99 LZ 589, потеряв управление, перевернулся. В результате водитель получил различные травмы.
Причина происшествия - высокая скорость.
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