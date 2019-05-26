Обнародован прогноз погоды на территории страны на 27 мая.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, временами пасмурной, в основном без осадков. Однако ночью местами возможны дожди. Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура ночью - 18-21, днем 23-26 градусов тепла, передает Day.Az.

В Нахчыванской Автономной Республике погода в основном без осадков, ожидается временами усиливающийся западный ветер. Температура ночью - 12-17, днем 26-31 градус тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, а также Дашкесан-Гедабейском районах ожидаются дожди, грозы. Местами возможны ливни, град. Ночью и утром местами туман. Временами усиливающийся западный ветер. Температура ночью - 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джабраильском районах в основном без осадков, однако вечером в некоторых местах возможны дожди. Ночью и утром местами туман. Ожидается местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью - 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах местами дожди, грозы. Временами возможны ливни, град. Ночью и утром местами туман. Ожидается временами усиливающийся западный ветер. Температура ночью - 13-18, днем - 22-27, в горах ночью - 7-12, днем -18-23 градуса тепла.

В Центральном Аране: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков. Однако ночью и утром возможны дожди. Ожидается местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью - 15-20, днем - 26-31 градус тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном без осадков. Однако вечером местами возможны кратковременные дожди, грозы. Утром в горах туман. Ожидается временами усиливающийся восточный ветер. Температура ночью - 18-20, днем - 25-30, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.