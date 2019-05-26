Новый пассажирский поезд Баку-Сабунчу, запущенный несколько дней назад, будет несколько дней работать бесплатно.

Как сообщили Day.Az в АЖД, электричка запущена в тестовом режиме до 29 мая. Весь этот период, включая последний день тестового режима, перевозка пассажиров будет осуществляться безвозмездно.

Затем будет опубликовано постоянное расписание поездов по новому маршруту. Стоимость поездки составит 0.5 маната (или 0.4 маната при оплате билета картой). Карту можно приобрести в кассах вокзалов за 2 маната.

С временным расписанием можно ознакомиться по данной ссылке.