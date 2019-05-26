27 мая - двадцать второй день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 03:29, а ифтар в 20:17.

Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать второго дня месяца:

"Allahumməftəh li fihi əbvabə fəzlik. Və ənzil əleyyə fihi bərəkatik. Və vəffiqni fihi limucibati mərzatik. Və əskinni fihi buhbuhati cənnatik. Ya mücibə də-vətil-muztərrin".

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.