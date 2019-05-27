Молния, ударившая в жилой дом в Загатале, фактически уничтожила строение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, молния ударила в один из жилых домов в селе Ашагы Тала Загатальского района.

Начался пожар. На место прибыли пожарные, которые потушили огонь. Человеческих жертв и пострадавших нет.

Отметим, что несколько дней в Загатальском районе наблюдается крайне нестабильная погода и осадки.