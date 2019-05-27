В Баку произошел трагический несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, работавший в столице рабочим на стройке житель города Ширван Шахин Гусейнов по неосторожности упал в недостроенную шахту лифта.

Он полученных травм молодой человек скончался на месте. Он будет похороненв родном Ширване.

По факту ведется следствие.