https://news.day.az/society/1123549.html Трагедия в Баку, погиб 19-летний парень
Трагедия в Баку, погиб 19-летний парень
В Баку произошел трагический несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, работавший в столице рабочим на стройке житель города Ширван Шахин Гусейнов по неосторожности упал в недостроенную шахту лифта.
Он полученных травм молодой человек скончался на месте. Он будет похороненв родном Ширване.
По факту ведется следствие.
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