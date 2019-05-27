Сильный ветер вчера повалил несколько деревьев в разных местах Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник Trend начальник отдела по защите растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ Баку Орхан Мамедов.

По его словам, ветер повалил деревья в Насиминском, Бинагадинском, Сураханском, Ясамальском и Сабунчинском районах столицы.

Мамедов отметил, что все деревья были здоровыми.