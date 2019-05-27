Исполнительная власть г. Баку предупредила пешеходов и водителей в связи с сильным ветром в столице. Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник Trend начальник отдела по защите растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ Баку Орхан Мамедов.

"Такой ветер может повалить даже крепкие деревья. Поэтому просим водителей не оставлять автомобили под деревьями, а пешеходов - не стоять под ними", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается сильный ветер.