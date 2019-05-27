https://news.day.az/society/1123629.html Бакинское метро будет работать до 4 утра
Бакинское метро будет работать до 4 утра
В ночь с 29 на 30 мая - в день проведения финальной игры Лиги Европы УЕФА - "Бакинский метрополитен" будет работать в усиленном режиме.
Как передает Day.Az, об этом qafqazinfo заявил пресс-секретарь "Бакинского метрополитена" Бахтияр Мамедов.
В случае необходимости в этот день пассажиры смогут воспользоваться метрополитеном до 04:00 утра.
С 27 мая волонтеры будут помогать туристам на станциях метро.
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