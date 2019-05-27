В ночь с 29 на 30 мая - в день проведения финальной игры Лиги Европы УЕФА - "Бакинский метрополитен" будет работать в усиленном режиме.

Как передает Day.Az, об этом qafqazinfo заявил пресс-секретарь "Бакинского метрополитена" Бахтияр Мамедов.

В случае необходимости в этот день пассажиры смогут воспользоваться метрополитеном до 04:00 утра.

С 27 мая волонтеры будут помогать туристам на станциях метро.