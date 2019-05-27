Надо было говорить о спорте, об игре клубов "Арсенал" и "Челси" в Баку. Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в ходе брифинга посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс, отвечая на вопрос о политизации игры.

"Это очень большое достижение, что эти два клуба вышли в финал. "Арсенал" и "Челси" объединяют очень сильных игроков и разговоры должны были быть вокруг них",- сказала она.

Крофтс отметила, что она всегда чувствовала себя в Азербайджане как дома.

"Моя семья, мои друзья приезжали сюда. Мы всегда чувствовали теплое отношение людей. Когда мы едем в общественном транспорте, люди уступают место",- сказала она.

Далее, она отметила, что у Азербайджана большой опыт в проведении таких мероприятий.

Посол выразила уверенность, что в Баку пройдет грандиозная игра и все получат от нее удовольствие.

"Мы вплотную работаем с клубами "Арсенал" и "Челси", с АФФА, а также лондонской полицией, чтобы обеспечить визит большого количества болельщиков в Баку. Из Великобритании в Баку будут организованы четыре чартерных рейса. Более точная информация будет позже. Обычно во время таких игр клубы сами договариваются с частными компаниями для организации чартерных рейсов и они выполняются из небольших аэропортов",- сказала она.

29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.