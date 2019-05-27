https://news.day.az/society/1123652.html При поддержке Центра Гейдара Алиева в рамках Ботанической выставки "Pekin Eхpo 2019" прошел национальный день Азербайджана - ФОТО
При поддержке Центра Гейдара Алиева в рамках Ботанической выставки "Pekin Eхpo 2019" прошел национальный день Азербайджана - ФОТО
При поддержке Центра Гейдара Алиева в рамках Ботанической выставки "Pekin Eхpo 2019", проводимой в столице КНР, прошел национальный день Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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