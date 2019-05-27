https://news.day.az/society/1123671.html В Азербайджане пройдет выпускной экзамен
В Азербайджане пройдет выпускной экзамен
Второго июня для выпускников общеобразовательных школ Баку, Ширвана, Нахчыванской АР пройдет выпускной экзамен на базе общего среднего образования (9 лет).
Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).
Учащиеся, которые будут участвовать в выпускном экзамене, смогут распечатать пропускной лист на экзамен, пройдя по ссылке http://eservices.dim.gov.az/sagirdBV/
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