Второго июня для выпускников общеобразовательных школ Баку, Ширвана, Нахчыванской АР пройдет выпускной экзамен на базе общего среднего образования (9 лет).

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Учащиеся, которые будут участвовать в выпускном экзамене, смогут распечатать пропускной лист на экзамен, пройдя по ссылке http://eservices.dim.gov.az/sagirdBV/