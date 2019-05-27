92 семьи, проживающие в баилской оползневой зоне, будут переселены и владельцам каждого дома будут выплачены минимум 35 тысяч манатов в качестве материальной поддержки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, это отражено в указе, подписанном премьер-министром Новрузом Мамедовым.

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