https://news.day.az/society/1123690.html В Баку начинается массовый снос домов - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
В Баку начинается массовый снос домов - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
92 семьи, проживающие в баилской оползневой зоне, будут переселены и владельцам каждого дома будут выплачены минимум 35 тысяч манатов в качестве материальной поддержки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, это отражено в указе, подписанном премьер-министром Новрузом Мамедовым.
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