28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах дожди, северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, в некоторых местах ливни и град, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.