Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедших 26 мая 2019 года в городах Баку и Нахчыван вторых тестовых экзаменов по азербайджанскому языку для абитуриентов, которые сдают экзамены по приему в вузы и ссузы на русском языке, а также для школьников, которые по уважительной причине не смогли принять участие в экзамене по предмету "Азербайджанский язык" в рамках выпускных экзаменов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, с результатами экзаменов можно ознакомиться сегодня на сайте ГЭЦ с 14:30.

Также результаты можно узнать посредством мобильных операторов (Азерсель, Баксель, Нар), отправив "номер дела" на 7727.

Из 1268 абитуриентов, которые должны были принять участие в экзамене, 134 не явились на экзамен.

Из участвовавших в экзамене 1152 человек, 613 получили "зачет".

Отметим, на экзаменах абитуриентам были представлены 30 тестовых заданий.