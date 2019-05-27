Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал максимально возможный балл по заданиям закрытого типа и заданиям открытого типа, на которые требуется кодированный ответ на вступительных экзаменах.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ, на первом этапе вступительные экзамены (выпускные экзамены) сдаются по трем дисциплинам и максимально возможное число баллов равно 300, передает Day.Az.

Из 30 заданий экзамена по предмету "язык обучения", 20 - закрытого типа, и они могут обеспечить максимально 50 баллов.

По предмету "математика" из 25 заданий 18 - закрытого типа, а также задания открытого типа, на которые требуется кодированный ответ на вступительных экзаменах. Максимальный уровень по этому предмету составляет 50,25 баллов.

По иностранному языку - 20 из 30 заданий закрытого типа, и максимальное число баллов - 62,16.

На этом этапе 168,41 балла из 300 возможных абитуриенты набирают по итогам заданий закрытого типа, а также задания открытого типа, на которые требуется кодированный ответ.

Второй этап состоит из трех экзаменов, суммарное максимальное число баллов которых равно 400.

Максимально возможное число баллов по каждой дисциплине (всего 27 заданий, 22 закрытых и пять традиционных открытых) - 81,82 балла.

С учетом весового коэффициента 1,5 применительно к трем дисциплинам и двум основным предметам, в целом, максимальное число баллов равно 327,28, которые абитуриенты могут набрать из 400 возможных, по итогам выполнения закрытых заданий, а также заданий открытого типа, на которые требуется кодированный ответ.

То есть на двух первых этапах вступительных экзаменов, абитуриенты могут набрать 495,69 баллов из возможных 700, по закрытым заданиям, а также заданиям открытого типа, на которые требуется кодированный ответ. Еще 204,31 баллов могут быть набраны по заданиям нового типа, на которые требуется письменный ответ.

Детальная информация по максимально возможному числу баллов на вступительных экзаменах доступна на сайте ГЭЦ: http://dim.gov.az/news/3632/