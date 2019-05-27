На госгранице состоялась рабочая встреча делегаций во главе с начальником Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым и начальником Пограничной полиции МВД Грузии Теймуразом Кекелидзе.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госпогранслужбу, на встрече обсуждались текущая оперативная обстановка на государственной границе, обеспечение соблюдения правил пограничного режима, обмена информацией и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, передает Day.Az.

Также обсуждались и были согласованы вопросы в связи с ожидаемым прибытием через Грузию в Азербайджан болельщиков на финальную игру Лиги Европы УЕФА воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, были достигнуты договоренности об упрощении режима прохождения ими таможенных пунктов и создании особых условий прохода для лиц этой категории и их автомобилей.

Встреча прошла в обстановке взаимопонимания.

Напомним, что на финальном матче будут присутствовать свыше 30 тысяч иностранных болельщиков, которые прибывают в Баку специальными чартерными рейсами. Для удобной и безопасной транспортировки болельщиков в 12 пунктах будут работать 450 автобусов.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.