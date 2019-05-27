В Центре Гейдара Алиева прошла пресс-конференция, посвященная IV Евразийскому литературному фестивалю фестивалей "ЛиФФт", который пройдет в Баку с 30 сентября по 3 октября, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Евразийский литературный фестиваль фестивалей "ЛиФФт" - один из крупнейших и престижных в мире. Он охватывает 98 стран и пять миллиардов населения. В Оргкомитет фестиваля входят такие известные литераторы как Олжас Сулейменов, Маргарита Аль, Сергей Бирюков, Надао Сендао, Владимир Делба и Александр Раткевич. Организаторы - Фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии "ЛиФФт". Соорганизатор фестиваля в Азербайджане - Центр Гейдара Алиева и Ассамблея народов Евразии. Фестиваль проводится под эгидой ООН при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, министерства культуры и Союза писателей России, Интернационального и Евразийского союза писателей, министерства культуры, Союза писателей Азербайджана и Бакинского книжного центра и т.д.



Победителем фестиваля 2018 года в Сочи, в котором приняли участие 170 писателей из 27 стран, стал представитель Азербайджана Варис Йолчуев, что, по правилам проекта, дало право проведения следующего мероприятия в стране-победителе. Победителями предыдущих лет становились Олжас Сулейменов (2016) и Константин Кедров-Челищев (2017).



В мероприятии приняли участие автор идеи, президент Международного литературного проекта "ЛиФФт" и председатель Оргкомитета фестиваля Маргарита Аль, главный координатор проекта, писатель Варис Йолчуев, фотограф и художник из Германии Андрей Александер, координатор по Азербайджану Нигяр Гасанзаде и директор Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы, которые рассказали о проведении "ЛиФФт" и ответили на вопросы журналистов.



Выступившие выразили благодарность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за поддержку и реализацию IV Евразийского литературного фестиваля фестивалей "ЛиФФт".

Маргарита Аль выразила уверенность в том, что фестиваль в Баку станет одним из самых ярких событий литературного мира и лучшим в своей истории. Было отмечено, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане, поэтому по решению Оргкомитета Фестиваль будет посвящен Имадеддину Насими.



"Цель фестиваля - укрепление творческих и дружеских связей поэтов, писателей, издателей и читателей Евразии, создание единого евразийского литературного пространства. От имени читателей Евразии приветствую всю азербайджанскую общественность, и мне очень приятно, что впервые приехала в Баку и смогла ознакомиться с этим очень красивым городом и его замечательными людьми. 2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов, и наш четвертый фестиваль вошел в программу проводимых мероприятий. В рамках фестиваля будут проведены литературные форумы, "круглые столы", мастер-классы, выставки и презентации, вечера поэзии, творческие встречи, различные мероприятия по восточной поэзии, классике и современному искусству и другие мероприятия. Для нас большая честь провести фестиваль в Азербайджане!", - отметила Маргарита Аль.



Андрей Александер рассказал об одной из удивительных выставок "Вторая жизнь Пергамского алтаря" - авторском воссоздании Большого фриза Пергамского алтаря - которая будет представлена в Баку.

"Пергамский алтарь, или алтарь Зевса, - знаменитое произведение искусства эллинистического периода, один из самых значительных памятников этого времени, сохранившихся до наших дней. Он был найден 150 лет назад и получил название по месту своего создания - городу Пергаму в Малой Азии. Основная тема рельефных изображений - битва богов с гигантами. В настоящий момент находится в берлинском Пергамском музее (Античное собрание), построенном специально для этой цели, однако закрытом для посещения в связи с реставрацией, которая продлится до 2023 года", - отметил Андрей Александер и рассказал о связи произведения с фестивалем. По его словам, в Пергаме был создан пергамент - материал для письма из недублёной сыромятной кожи животных (до изобретения бумаги), на котором появились первые книги.



Варис Йолчуев рассказал о правилах проведения фестиваля и отборочных турах.



"Для меня большая честь, что ровно год назад - 27 мая, я был объявлен победителем в Сочи, и нынешний фестиваль пройдет в Баку. Это говорит об успехах развития нашей литературы и писателей. Проведение фестиваля в Баку - знаменательное событие в литературном мире! В Фестивале примут участие 150 писателей из 52 стран, которые до 15 августа пройдут отборочный тур. Интерес к "ЛиФФт" очень большой, и в Оргкомитет уже поступило более двух тысяч заявок. Азербайджан как страну-хозяйку представят 30 писателей, независимо от регалий и предыдущих успехов, которые будут отобраны жюри фестиваля. Национальный отбор начнется 15 июня. Фестиваль в Баку будет транслироваться в онлайн-режиме посредством YouTube канала", - отметил Варис Йолчуев и представил список литераторов, которые примут участие в фестивале без предварительного отбора.



Среди них - Олжас Сулейменов (Казахстан), Константин Кедров-Челищев (Россия), Николай Шамсутдинов (Россия), Мартин Динков (Франция), Селим Азимович (США), Идо Нетаньяху (Израиль), Массимо Маурицио (Италия), Сергей Клик (Австрия), Татьяна Бонч-Осмоловская (Австралия), Александр Рацкевич (Беларусь), Серхат Кабаклы (Турция), Хадаа Сендоо (Монголия), Кшиштоф Шатравский (Польша), Акифуми Такеда (Япония), Борис Гольдберг (Чехия), Арон Гаал (Венгрия), Нина Гейде (Дания), Данило Йоканович (Сербия), Валери Крупка (Словакия), Ольга Сванберг (Финляндия), Слободан Вуканович (Черногория).



Нигяр Гасанзаде отметила, что почетными спикерами фестиваля станут видные азербайджанские писатели - Анар Рзаев, Эльчин Эфендиев, Кямал Абдулла, Рамиз Фаталиев, Низами Джафаров, Чингиз Абдуллаев и Афаг Масуд.



"В рамках проекта будет проведен конкурс эссе и стихотворений "Почему я полюбил Азербайджан" для зарубежных писателей, а лучшие произведения войдут в книгу. Также будет представлен литературно-художественный проект "Söz" (Слово) министерства культуры Азербайджана, который был создан три года назад и направлен на развитие поэзии и прозы, а также поддержку молодых, начинающих талантов в сфере литературы", - отметила Нигяр Гасанзаде.



Гюнель Рзаева рассказала о деятельности Бакинского книжного центра, который был создан по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева. 28 августа 2018 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялось его официальное открытие.



"Baku Book Center - это книжный центр в Баку, в котором представлена научная, художественная и другая литература на распространенных языках мира. Основная цель его деятельности - повышение интереса населения к чтению. В нем представлены более 10 тысяч книг различных жанров на языках мира. За девять месяцев деятельности Бакинского книжного центра проведено около восьмидесяти мероприятий и презентаций. Предстоящий фестиваль является очень важным международным просветительским проектом, который станет мостом культуры между народами, поможет многим ознакомиться с литературой известных и молодых писателей", - отметила Гюнель Рзаева.



В рамках Евразийского литературного форума и образовательной программы фестиваля будут также представлены новые литературные, образовательные и книгоиздательские проекты.