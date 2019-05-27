В Баку состоялась встреча с ответственными лицами, диспетчерами и начальниками линейных отделов компаний-перевозчиков, привлеченных к оказанию транспортных услуг во время финального матча Лиги Европы УЕФА, который пройдет в столице 29 мая.

Как сообщили в понедельник Trend в Бакинском транспортном агентстве, на встрече председатель правления структуры Вюсал Керимли подчеркнул в ходе выступления, что Баку стал местом успешного проведения авторитетных международных спортивных соревнований, передает Day.Az.

Было также сказано, что благодаря всестороннему развитию последних лет, в том числе, достижениям в области спорта и физической культуры, возрос интерес к Азербайджану со стороны спортивных организаций мирового и континентального значения.

Председатель правления также сообщил, что предприняты необходимые шаги в целях осуществления мер, запланированных в связи с финальным матчем. Он подчеркнул, что организация работы транспорта, обеспечение безопасности перевозок напрямую зависит от привлеченных к этому делу диспетчеров, начальников бригад на линиях и водителей, выполнения ими своих задач и функций с полной ответственностью и высоким профессионализмом.

По словам Керимли, не менее важно, с точки зрения успешного выполнения поставленных задач, и чувство патриотизма. Он также посоветовал, чтобы каждый сотрудник, привлеченный к оказанию транспортных услуг, в то же время должен демонстрировать присущее азербайджанскому народу гостеприимство, стараться, не жалея сил, еще более укреплять положительный имидж страны.

Напомним, что на финальном матче будут присутствовать свыше 30 тысяч иностранных болельщиков, которые прибывают в Баку специальными чартерными рейсами. Для удобной и безопасной транспортировки болельщиков в 12 пунктах будут работать 450 автобусов.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.