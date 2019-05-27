Пресс-служба МВД запустила проект "Знакомство с сотрудниками полиции".

Как передает Day.Az, первым гостем проекта стала старший лейтенант Адиля Гурбанова, сотрудник изолятора временного содержания для несовершеннолетних Бакинского городского управления полиции.

Адиля является спортсменкой, обладательницей двух титулов Кубка мира, восьмикратным чемпионом Азербайджанской Республики по каратэ, а также трехкратным чемпионом Европы и Азербайджана по пауэрлифтингу.

В видео А.Гурбанова раскрывает тайну успеха, которого она достигла в спорте и рассказывает дамам о пользе занятий спортом.

Подробнее об успехах офицера полиции можете посмотреть в видео: