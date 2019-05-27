В Институте зоологии Национальной академии наук Азербайджана прокомментировали сообщения жителей Баку о появлении ядовитых змей, а именно гюрзы в центре города.

Как сообщила в понедельник Trend директор Зоологического музея при институте, доктор философии по биологии Сабина Буньятова, Абшеронский полуостров, к которому относится и Баку, является аридной или засушливой зоной, то есть благоприятной средой обитания гюрзы, передает Day.Az.

По ее словам, встреча с гюрзой в центре города - вполне типичный случай, ничего удивительного в этом нет: "В Баку и особенно в пригородных селах гюрза обитала всегда. Гюрза встречалась в поселке Ахмедлы, Хазарском районе. Даже в Ботаническом саду и во дворе Института зоологии видели эту змею. Поэтому не стоит удивляться встрече с гюрзой в центре Баку".

Буньятова отметила, что змеи во множестве живут на открытых пространствах и в развалинах, где бывает много грызунов.