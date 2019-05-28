https://news.day.az/society/1123922.html Три моста Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
Три моста Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
Мосты "Мученики 15 Июля" , "Фатиха Сулатана Мехмета" и "Явуза Султана Селима" в связи с 101-летием создания Азербайджанской Демократической Республики были освещены цветами азербайджанского флага, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Впервые в истории Стамбула все три моста были освещены цветами азербайджанского флага.
Освещение мостов цветами азербайджанского флага состоялось по инициативе Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле, при поддержке Государственного управления автомобильных дорог Турции и Губернаторства Стамбула.
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