Многие улицы Баку неоднократно меняли свое название. Одна из них - улица 28 Мая.

На карте города улица возникла с началом железнодорожного сообщения в 80-х гг. XIX в., когда был построен Тифлисский вокзал. На том месте, где была проложена улица, располагались сады и огороды некоторой части бакинцев (место считалось даже не окраиной города, а буквально загородом), передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Именно потому, что улица возникла почти одновременно с вокзалом, она получила называние Вокзальной. В то время это была единственная артерия, соединявшая город с вокзалом, хотя и не подходившая непосредственно к железнодорожным путям. Зато она вела напрямую в Черный городок (так тогда назывался Черный город), а затем вклинивалась в район Белого городка.

В 1886 г. Баку обогатился невероятной редкостью и новинкой для того времени - официальным телефонным сообщением. Это новшество являлось поистине гордостью Баку, ведь первый в Российской империи телефонный разговор состоялся в 1879 г. и соединил абонентов из С.-Петербурга и Малой Вишеры.

Что касается улицы Вокзальной, то на ней были установлены телефонные столбы, проложены телефонные провода, соединившие Баку с Черным городком. (Столбы, а вовсе не телефонная станция, как пишут некоторые. Телефонная станция была построена на улице Полицейской, позднее Мамедалиева). В честь этого события улица получила свое второе название - Телефонная. На улице сосредоточились в основном здания транспортных контор и оптовые торговые предприятия, а подвальные этажи заняли товарные склады.

Кстати, название "Вокзальная" не исчезло с карт Баку. Так стала называться улица, которая потом получит имя Пушкина.

С 1889 г. по Телефонной уже проложены рельсы и начала свое движение конно-железная дорога - т.н. конка. Улица стала оживленной транспортной магистралью.

Телефонной она продолжала оставаться 27 лет, правда, с небольшим перерывом: в 1896 г. ее назвали Нобелевской, но с 1898 г. опять вернули название "Телефонная".

Наступил 1913 г. - знаковый год в истории Российской империи. В тот год вся Россия и провинции широко отмечали 300-летие дома Романовых. В ознаменование этой даты во многих крупных городах империи строились новые красивые дома, устанавливались памятники и стелы, переименовывались улицы. Телефонную тоже было решено переименовать, и она стала Романовским проспектом.

В принципе, за счет свой длины и приличной ширины она вполне заслуживала "повышение" до статуса проспекта. Да и крупным масштабом своих строений, высоким качеством отделки фасадов она также выделялась и заслуживала "звания" проспекта.

О ее значении для города писал еще Н.Перевощиков в путеводителе "Баку в кармане" от 1909 г.: "Эта улица, если не считать ее торгового назначения, интересна тем, что она, я полагаю, не в далеком будущем будет играть роль Невского проспекта в Петербурге, и, по моему мнению, местность этой улицы для этой цели даже более благоприятна, чем теперь славится Ольгинская улица".

Кстати, много зданий, построенных на улице в начале XX в., принадлежало нефтепромышленнику Мусе Нагиеву. Их создателем являлся польский архитектор Юзеф Плошко (дома NN 4, 6, 10; 1908-1910 гг. постройки).

В основном, в начале улицы все здания строились в стиле модерн. В творениях Плошко стиль, который выдающийся польский зодчий блестяще чувствовал, нашел свое решение не только на плоскости фасада, но и в его объемно-пространственном и планировочном решении.

На Телефонной улице было представлено творчество и других известных архитекторов города Баку, таких, как И.В. Эдель (дом N5, 1890-е гг. постройки), А.В. Эйхлер (лютеранская кирха, 1896-1899 г. постройки) и др.

Романовским проспектом улица пробыла всего пять лет - до 1918 г., когда Азербайджан получил независимость. Представители правительства АДР приняли решение переименовать улицу в честь гражданского инженера Вильяма Линдлея, чей технический вклад в снабжение Баку питьевой водой с помощью Шолларского водопровода сложно переоценить. Это было пятое по счету переименование улицы.

Шестое случилось в 1923 г., после советизации Азербайджана. Советам заслуги какого-то там капиталистического инженера были неважны, и улица получила очень громкое название, свидетельствующее о важности, какое улица занимала в городе: ее переименовали в улицу 28 Апреля - в честь даты провозглашения советской власти в Азербайджане.

После вторичного получение Азербайджаном независимости улицу в начале 90-х гг. ХХ в. в очередной раз переименовали - в честь даты получения первой независимости в 1918 г.