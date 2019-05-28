https://news.day.az/society/1123954.html Страшная авария в Гаджигабуле, есть погибший
Страшная авария в Гаджигабуле, есть погибший
В селе Гызылбурун Гаджигабульского района Азербайджана неопознанный автомобиль насмерть сбил мужчину, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Житель села Гызылбурун Назаров Захид Ниййатхан оглу (1972 года) скончался на месте происшествия.
ДТП произошло на 87 километре автомобильной дороги Баку-Газах-граница с Грузией.
В связи с фактом ведется расследование.
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