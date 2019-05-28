В Бинагадинском районе Баку произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, движущийся по проспекту Азадлыг легковой автомобиль "Mercedes Gelandewagen" нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем "KİA".

В результате аварии пострадавших нет.

По факту ведется расследование.