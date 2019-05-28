https://news.day.az/society/1123974.html В Баку "Gelandewagen" совершил тяжелое ДТП
В Баку "Gelandewagen" совершил тяжелое ДТП
В Бинагадинском районе Баку произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, движущийся по проспекту Азадлыг легковой автомобиль "Mercedes Gelandewagen" нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем "KİA".
В результате аварии пострадавших нет.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре