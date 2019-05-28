https://news.day.az/society/1123995.html В Баку женщина-водитель сбила насмерть уборщицу
В Баку женщина-водитель сбила насмерть уборщицу
В Сабунчинском районе столицы произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, утром вблизи станции метро "Короглу" автомобиль марки "Volkswagen Polo", за рулем которого находилась Фарманова Гюнель Тариел гызы, сбил занимавшуюся уборкой дороги Асланову Хюрю Намаз гызы (1945 г.р.). Х. Асланова скончалась на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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