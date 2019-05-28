https://news.day.az/society/1124029.html В Баку изменили маршрут движения 22 автобусов - СПИСОК
В Баку изменили маршрут движения 22 автобусов - СПИСОК
В Баку 29 мая временно меняется схема движения и конечняя остановка 22 маршрутных автобусов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.
Так, изменена конечняя остановка автобусов, движущихся по маршруту 44, 30, 49, 33, 52, 96, 106, 113, 191 и 213.
Кроме того, изменена схема движения автобусов, движущихся по маршруту 1, 65, 79, 2, 14, 7A, 11, 12, 15, 36, 62 и 70.
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