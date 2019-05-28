29 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пойдут дожди, во второй половине дня прекратятся, вечером в основном без осадков.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует юго-восточный ветер, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19, днем 23-27 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, местами интенсивного характера. Возможны грозы, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем -25-30 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.