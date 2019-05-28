Фонд Гейдара Алиева 27 мая организовал ифтар в поселке Гузанлы Агдамского района Азербайджана. Трапезу ифтар разделили соблюдающие пост жители района - религиозные деятели, члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны, малоимущие и военнослужащие "N"-ской воинской части.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступающие на церемонии говорили о национальных нравственных ценностях, о благоприятных условиях, создаваемых для проведения религиозных церемоний, о значении месяца Рамазан, а также обратились с мольбой к Всевышнему о мире и спокойствии, скорейшем освобождении всех наших оккупированных земель, чтобы и там исполнялись религиозные ритуалы, проводились церемонии ифтар в священный месяц Рамазан.

Было отмечено, что в Азербайджане с большим уважением относятся к исламским ценностям. Рамазан считается символом солидарности, дружбы и братства, и как и в других мусульманских странах отмечается с радостью и воодушевлением. Коллективные трапезы ифтар символизируют традиционные для нашего народа ценности - терпимость и единство.

В ходе церемонии было рассказано о благости священного месяца, важности свершения богоугодных дел, были озвучены пожелания мира и спокойствия Азербайджану, прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, отдавших жизнь за Родину.