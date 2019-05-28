Обнародованы результаты выпускного экзамена учеников 11 классов, который состоялся 21 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), ученики могут узнать количество набранных баллов по каждому заданию своих письменных работ, а также ознакомиться с критериями оценок, передает Day.Az.

Двое учеников (выпускники полной средней школы №2 Гахского района и Дигяхской полной средней школы №4 Масаллинского района) правильно выполнили все задания и набрали максимальное число баллов - 400.

Экзамен проходил в средних школах 29 городов и районов Азербайджана, в том числе, в школах-интернатах, вечерних (заочных) школах, специальных школах для детей с нарушениями речи и слуха, с языком обучения отличном от азербайджанского, средних школах в местах заключения и других учебных заведениях среднего образования экзамены для учеников 11 классов.

Участники экзамена (22499 человек), введя номер работы и удостоверения личности на сайте ГЭЦ (https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0??tqdk_xdm=1), могут узнать результат экзамена, критерии оценки открытых заданий.

Также эта информация может быть получена при помощи отправки "номера работы" на мобильный номер 7727.