Агентство продовольственной безопасности ужесточило меры по контролю в связи с финалом Лиги Европы УЕФА-2019.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство, сотрудники ведомства встретились с представителями компаний, которые будут осуществлять торговлю продуктами питания и напитками в местах проведения мероприятий, ознакомились с состоянием мер продовольственной безопасности и дали соответствующие рекомендации, передает Day.Az.

Кроме этого, в отели, где остановятся члены команд, судьи, члены штаба УЕФА и представители СМИ, а также пункты общественного питания в фан-зонах в Зимнем саду и парке Сахиль, переданы инструкции по соблюдению требований продовольственной безопасности. Аналогичные инструкции получили также компании-поставщики продуктов питания.