В Гедабекском районе Азербайджана сильный ливень нанес серьезный ущерб электрической подстанции.

Об этом рассказал пресс-секретарь ОАО "Azərişıq" Танрыверди Мустафаев.

По словам пресс-секретаря, непогода также осложняет проведение ремонтных работ, передает Day.Az со ссылкой нак Trend.

"В результате сильного ливня разъединились провода воздушной линии на подстанции "Славянка", а также погнулась ее опора. В настоящее время наши сотрудники пытаются устранить неполадки. Но ненастье серьезно осложняет нашу работу", - сказал Мустафаев.