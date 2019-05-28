https://news.day.az/society/1124116.html Ливни стали причиной аварии на ЛЭП в Азербайджане
Ливни стали причиной аварии на ЛЭП в Азербайджане
В Гедабекском районе Азербайджана сильный ливень нанес серьезный ущерб электрической подстанции.
Об этом рассказал пресс-секретарь ОАО "Azərişıq" Танрыверди Мустафаев.
По словам пресс-секретаря, непогода также осложняет проведение ремонтных работ, передает Day.Az со ссылкой нак Trend.
"В результате сильного ливня разъединились провода воздушной линии на подстанции "Славянка", а также погнулась ее опора. В настоящее время наши сотрудники пытаются устранить неполадки. Но ненастье серьезно осложняет нашу работу", - сказал Мустафаев.
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