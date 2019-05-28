Обнародованы результаты второго этапа вступительных экзаменов в магистратуру высших учебных заведений страны и Национальной академии наук на 2019-2010 учебный год.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, абитуриенты со степенью бакалавра могут ознакомиться с результатами экзамена на сайте ГЭЦ, пройдя по ссылке: https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0?tqdk. Ту же информацию можно получить, отправив с телефона "номер работы" на мобильный номер 7727, передает Day.Az.

В экзамене участвовали 8559 человек, один из них показал самый высокий результат, набрав 147 баллов из 150 возможных.

Бакалавры, соответствующие условиям конкурса, для участия в нем должны между седьмым и 18 июня через интернет подтвердить свою специализацию.