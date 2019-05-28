В Баку приземлился самый большой пассажирский самолет в мире.

Как сообщает Day.Az, лайнер Airbus A380, принадлежащий авиакомпании "Hi Fly", приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев сегодня. Чартерный рейс привез в Баку делегацию УЕФА, которая прибыла на финал Лиги Европы.

Отметим, что Airbus А380 - самый вместительный пассажирский авиалайнер в мире. Это двухэтажный самолет, который способен вмещать в стандартной комплектации 544 пассажира и преодолевать расстояние в 15 тыс. километров без дозаправки. Эксплуатация лайнера началась в 2007 году.

Уникальность посадки такого крупного воздушного судна в Баку не только в том, что это происходит впервые, но в том, что далеко не каждый аэропорт мира способен принять такой крупный лайнер в принципе. Аэропорт для этого должен обладать определенной посадочной полосой, достаточно длинной и прочной.

А. Гасымлы