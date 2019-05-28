В Баку прошел флешмоб с флагами Азербайджана "Himnimizi birgə oxuyaq" (Вместе исполним Гимн), организованный Управлением Приморского Бакинского бульвара с участием организации "ASAN Könüllüləri" (Волонтеры ASAN), учащихся школ, жителей и гостей столицы, сообщает Trend Life. Акция была посвящена Дню Республики - 28 мая и 101-летию АДР.

XX век вошел в историю не только как век науки и техники, но и как столетие национального возрождения, освобождения народов от колониализма и образования национальных государств. 28 мая 1918 года на заседании Национального Совета Азербайджана был принят Акт о независимости Азербайджана. В этот день была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика - АДР, в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР стала первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 г. 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах.