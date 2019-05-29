В Баку в Ичеришехер во вторник состоялась презентация нового телевизионного проекта под названием "7 чудес Азербайджана", стартовавшего при совместной поддержке Общественного объединения IDEA и Nature and History Production, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Цель первого в Азербайджане проекта "7 чудес Азербайджана" - повышение чувства патриотизма в обществе, сохранение национально-культурного и исторического наследия, исследование спорных фактов истории Азербайджана на фоне исторических памятников эпохи, привлечение внимания к популяризации, защите и восстановлению находящихся на территории нашей страны исторических, культурных и природных объектов.

Кроме того, проект "7 чудес Азербайджана" поставил перед собой цель, популяризируя в стране и за ее пределами исторические, культурные и природные жемчужины Азербайджана, придать импульс развитию местного и иностранного туризма, а также инфраструктуры на данных территориях.

Мероприятие, в котором приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, общественно-политические деятели, представители зарубежных посольств, деятели науки, известные мастера культуры и искусства, запомнилось очень интересными моментами. Особое внимание привлекли исторические атрибуты, использованные в декорировании специально подготовленного пространства, отражающего суть проекта, костюмы, олицетворяющие наши духовные ценности. Использованные в дизайне интерьера макет крепости и крупные скальные камни с изображением людей создавали особый настрой, возвращая в прошлое.

Выступившие на мероприятии руководитель Nature and History Production Хикмет Нагдалиев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, заместитель министра культуры Севда Мамедалиева, директор Института истории НАНА, академик Ягуб Махмудов и председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев поделились мнениями о проекте.

В заключение презентации на сайте www.yeddi.az стартовало голосование проекта "7 чудес Азербайджана".

Затем приглашенные на мероприятие гости послушали выступление ансамбля старинных музыкальных инструментов.