https://news.day.az/society/1124176.html Пожар в многоэтажке в центре Баку - ФОТО
Пожар в многоэтажке в центре Баку - ФОТО
В Ясамальском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент зафиксирован на 12 этаже 18-этажного здания, расположенного на улице Гурбана Халилова.
Сообщается, что пожар возник на кухне 4-комнатной квартиры, принадлежащей Рауфу Гусейнову.
Владелец квартиры оставил включенными кондиционер, стиральную машину и ушел по делам. Пока его не было дома, произошло короткое замыкание и начался пожар.
На месте происшествия были задействованы пожарные бригады МЧС и кареты скорой помощи. Пострадавших нет.
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