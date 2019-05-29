В Ясамальском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент зафиксирован на 12 этаже 18-этажного здания, расположенного на улице Гурбана Халилова.

Сообщается, что пожар возник на кухне 4-комнатной квартиры, принадлежащей Рауфу Гусейнову.

Владелец квартиры оставил включенными кондиционер, стиральную машину и ушел по делам. Пока его не было дома, произошло короткое замыкание и начался пожар.

На месте происшествия были задействованы пожарные бригады МЧС и кареты скорой помощи. Пострадавших нет.