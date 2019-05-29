В Насиминском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, водитель грузовика "Shacmac" потерял управление на проспекте Зии Буниятова и на большой скорости врезался в автомобиль "Chevrolet". В результате сильного удара легковушку ударило в бетон на краю дороги. Водитель пострадал и был доставлен в больницу.

На место происшествия оперативно прибыла дорожная полиция.