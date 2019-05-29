https://news.day.az/society/1124179.html Страшная авария в центре Баку: грузовик сбил легковушку на большой скорости - ФОТО
Страшная авария в центре Баку: грузовик сбил легковушку на большой скорости - ФОТО
В Насиминском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, водитель грузовика "Shacmac" потерял управление на проспекте Зии Буниятова и на большой скорости врезался в автомобиль "Chevrolet". В результате сильного удара легковушку ударило в бетон на краю дороги. Водитель пострадал и был доставлен в больницу.
На место происшествия оперативно прибыла дорожная полиция.
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